In den ersten Testspielen durfte Mittelfeldspieler Dennis Dressel des FC Hansa Rostock sogar die Kapitänsbinde tragen. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Bayer vor seinem zweiten Jahr in Rostock FC Hansa: Dennis Dressel will mehr Verantwortung übernehmen Von Tommy Bastian | 10.07.2023, 16:22 Uhr

Der Bayer Dennis Dressel startet in sein zweites Jahr beim FC Hansa Rostock und an der Ostseeküste. Als Dauerbrenner des Vorjahres will der 24-Jährige mehr Verantwortung übernehmen. Wie sein Eindruck vom neu formierten Team ist.