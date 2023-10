Erst vergangene Woche konnte Centermanager Christian Eck die Neueröffnung eines Brax-Stores im Hanse Outlet Center in Broderstorf verkünden. Jetzt kommt ein weiterer großer Name hinzu: Der Sportgigant Puma kehrt in das Outlet Center an der Autobahn 19 vor den Toren Rostocks zurück. „Noch dieses Jahr ist die Wiedereröffnung geplant“, so Eck. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest.

Puma setzt neues Ladenkonzept im Hanse Outlet Center um

Der deutsche Sportartikelhersteller Puma hatte bereits eine Zeit lang einen Shop in Broderstorf betrieben, seinen Laden dann aber dichtgemacht. „Jetzt wird Puma bei uns das neueste Ladenbaukonzept umsetzen“, sagt Christian Eck.

Seit dem Weggang von Puma sei das Hanse Outlet Center immer erfolgreicher geworden und habe sich vor allem mit den Nike- und Adidas-Outlet Stores große Sportkompetenz erworben. „Deshalb locken wir natürlich auch weitere Sportmarken an“, sagt Eck zur Rückkehr von Puma.

Brax-Laden und Nachfolger für Gerry Weber eröffnet 2023

Aktuell befinden sich im Hanse Outlet Center 35 Geschäfte. Puma wird sich auf einer 340 Quadratmeter großen Ladenfläche in unmittelbarer Nähe des Adidas-Geschäfts ansiedeln. In Sichtweite befindet sich auch der neue Brax-Store, der am 12. Oktober im ehemaligen Hallhuber-Laden eröffnet.

Zudem hat Eck bereits einen Nachfolger für den leer stehenden zirka 280 Quadratmeter großen Gerry Weber Shop gefunden. „Noch dieses Jahr, konkret Anfang Dezember wird es hier eine Neueröffnung geben“, sagt er, ohne den Markennamen schon verraten zu wollen.

Jack & Jones eröffnet nach Umzug im Hanse Outlet Center wieder

Weiterhin steht Ende Oktober noch die Wiedereröffnung des zurzeit geschlossenen Modeladens Jack & Jones an. Jack & Jones zieht innerhalb des Hanse Outlet Centers um und wird auf der Fläche neben dem Only-Shop wiedereröffnet. Insgesamt bietet das seit 2017 bestehende Hanse Outlet Center im ehemaligen Fachmarktzentrum Heros an der A19 in Broderstorf Platz für bis zu 40 Geschäfte.