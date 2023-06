Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ bei der Hanse Sail im vergangenen Jahr im Hafen von Warnemünde. Auch in diesem Jahr ist die „Gorch Fock“ wieder dabei. Foto: dpa up-down up-down Änderungen beim Programm Rostock bereitet sich auf Hanse Sail 2023 vor: Das ist neu Von Jens Griesbach | 14.06.2023, 05:00 Uhr | Update vor 3 Std.

Mit Hochdruck steckt das Hanse Sail Büro in den Vorbereitungen für die diesjährige Sail. Was am zweiten Augustwochenende alles in Rostock geplant ist und welche Veränderungen es geben wird.