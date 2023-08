Eröffnung, Konzerte und eine Premiere Die Hanse Sail startet: Das können Besucher am Donnerstag in Rostock erleben Von Antje Kindler | 09.08.2023, 15:52 Uhr Auch 2023 können Besucher wieder zahlreiche Schiffe auf der Hanse Sail in Rostock bestaunen. Foto: Taslair up-down up-down

Jetzt geht es offiziell los. Die 32. Hanse Sail startet in Rostock und bietet ein vielseitiges Programm in Warnemünde, im IGA-Park und am Stadthafen. Was alles auf dem Programm steht – ein Überblick.