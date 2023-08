Gestresste Urlauber und nicht existierende Unterkünfte Kurz vor der 32. Hanse Sail - zu Besuch in der Tourist-Information in Warnemünde Von Maria Pistor | 09.08.2023, 17:55 Uhr Cornelia Haedtge ist seit fast 25 Jahren Sachbearbeiterin in der Tourist-Information. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Die Hanse Sail Woche ist für viele Touristen die attraktivste im gesamten Jahr. Das zeigt sich in der großen Nachfrage nach Zimmern. Cornelia Haedtge ist seit 25 Jahren in der Tourist-Information in Warnemünde tätig und weiß daher vieles.