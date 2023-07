Über 100.000 Euro Spendengelder wurden im Rahmen der viertägigen Tour eingenommen. Das Geld kommt krebskranken Kindern und ihren Familien zugute. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Hanse-Tour Sonnenschein Zieleinlauf in Rostock: Warum Freizeitsportler 587 Kilometer durch MV radelten Von Malte Fuchs | 08.07.2023, 20:27 Uhr

Vier Tage und 587 Kilometer: Die Hanse-Tour Sonnenschein 2023 war ein richtiges Sportereignis für ambitionierte Radfahrer. Doch die Teilnehmer trieb auch eine andere Motivation an: Hilfe für Menschen in großer Not.