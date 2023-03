Ab 23. März wird es wieder bunt in Rostock und Warnemünde. Dann startet die Stadt ihre jährliche Pflanzaktion von Frühblühern. Symbolfoto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down Pflanzaktion in Rostock „Professor Einstein“ und Co. bringen Farbe in die Hansestadt Von Antje Kindler | 22.03.2023, 14:46 Uhr

Fast 39.000 Frühblüher sollen in den kommenden Tagen in Rostock gepflanzt werden. Wo die farbenfrohen Blumen in die Erde kommen.