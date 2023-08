Warnemünde Tolle Konzerte und eine besondere Lesung im Ostseebad Von Maria Pistor | 26.08.2023, 10:42 Uhr Der Kolumnist und Buchautor Harald Martenstein liest am 3. September im Kurhaus Warnemünde aus seinem Buche „Alle im Griff auf dem sinkenden Schiff“. Foto: C. Bertelsmann up-down up-down

In der Woche bis zum 3. September gibt es etliche Veranstaltungen im Ostseebad Warnemünde. Die Angebote reichen von Vorstellungen in der Kleinen Komödie über Konzerte am Strand bis hin zur Lesung mit Harald Martenstein.