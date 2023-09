Es wird wieder herzlich in Rostock. Aktuell zeigt der Privatsender RTL Zwei neue Folgen der Sozialdoku „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“. Montags bis freitags um 16.05 Uhr bekommen Zuschauer wieder intime Einblicke in das Leben der Rostocker, die unter anderem in Groß Klein wohnen.

In den neuen Folgen dreht sich vieles um das Thema Umzug. Bei mehreren Bewohnern werden Kisten gepackt und einige träumen davon, den Block gegen ein Eigenheim zu tauschen.

Cindy ist zurück in Rostock – aber nicht lange

Publikumsliebling Cindy steht vor bedeutenden Herausforderungen und einem Neubeginn: Nach einem turbulenten Jahr hat sie den Entschluss gefasst, in Ostfriesland mit ihrem Partner Ossi einen Neuanfang zu wagen, mit dem sie bereits in einem Haus wohnt. Nachdem sie das Mutter-Kind-Heim verlassen hat, musste sie schweren Herzens ihre jüngste Tochter Clara dort zurücklassen. Während Cindy kontinuierlich daran arbeitet, ihr Leben zu stabilisieren, träumt sie davon, bald wieder mit ihren beiden Töchtern vereint zu sein. Zuvor muss sie jedoch erst einmal ihre Wohnung in Rostock auflösen.

Währenddessen zieht Schwester Jasmin mit ihrem ihr Freund Maik in ihre erste eigene Wohnung. Dabei stoßen die werdenden Eltern jedoch schnell auf neue Herausforderungen. Im Umzugsfieber ist auch Mandys und Jasmins Mutter Sandra. Schon lange träumt sie davon, mit ihrer Familie ein Häuschen auf dem Land zu besitzen. Nun scheint dieser Traum näher gerückt zu sein.

Falko sucht „Hartz und Herzlich“ die große Liebe

Ebenfalls vom Umzug in ein eigenes Haus träumen Falko und seine gute Freundin Celine. Gleichzeitig sucht Falko mit Celines Unterstützung die große Liebe. Das gestaltet sich jedoch schwerer als gedacht.

Parallel dazu hat die vierfache Mutter Jenny den Kampf gegen ihre überschüssigen Kilos aufgenommen. Mit einer Umstellung auf eine Low-Carb-Ernährung und dem Einsatz eines Hula-Hoop-Reifens möchte sie mehr Bewegung in ihren Alltag bringen.

Jenny aus Rostock will in den neuen Folgen von „Hartz und Herzlich" abnehmen.

Die Sozialdoku „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ begleitet die Protagonisten in der Hansestadt bereits seit 2018.