Aktuell zeigt der Privatsender RTL Zwei neue Folgen der Sozialdoku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Montags bis freitags um 16.05 Uhr bekommen Zuschauer wieder intime Einblicke in das Leben der Rostocker, die unter anderem in Groß Klein wohnen.

In den neuen Folgen dreht sich vieles um das Thema Umzug. Bei mehreren Bewohnern werden Kisten gepackt und einige träumen davon, den Block gegen ein Eigenheim zu tauschen. Seit 2018 strahlt der Privatsender die Rostocker Folgen der Sozialdoku aus. Anfangs wohnten die Protagonisten ausschließlich im Blockmacherring und machten diesen deutschlandweit berühmt. Heute wohnen sie nicht nur in Groß Klein, sondern auch in Schmarl oder Lichtenhagen und bekommen mittlerweile Zuschriften und Geschenke ihrer Fans, die in der ganzen Bundesrepublik zu Hause sind. Doch schauen auch Sie als Rostocker gerne „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.