Wegen einer Havarie wurde die Parkstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock am Dienstagmorgen, 26. September, zwischen Saarplatz und Dethardingstraße (S-Bahnhof Parkstraße) stadtauswärts durch das Tiefbauamt der Hansestadt halbseitig gesperrt. Jetzt steht fest: Die halbseitige Sperrung wird bis in die nächste Woche hinein andauern, wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Nach Informationen aus dem Rostocker Rathaus handelte sich um einen Straßeneinlauf, der zu einer Absackung führte und deshalb sofort repariert werden musste. Die damit verbundene Sperrung wurde von Nordwasser genutzt, um parallel eine Inspektionsfahrt durch einen Kanal durchzuführen. Bei der Kontrolle des Kanals habe Nordwasser weitere Schäden festgestellt, so dass die halbseitige Sperrung zunächst beibehalten werde, heißt es. Wann die Straße im Stadtzentrum wieder frei befahrbar ist, steht noch nicht fest.