Auf kurzentschlossene Kundschaft am Muttertag stellt sich Katrin Möller von der Blumenfabrik Robér am Rostocker Hof ein. Foto: Florian Hoese up-down up-down Am 14. Mai ist Muttertag Hier bekommen Rostocker am Sonntag noch kurzfristig Blumen für die Mama Von Florian Hoese | 12.05.2023, 15:01 Uhr

Am 14. Mai ist Muttertag. Wer noch kein Geschenk hat, kann auch am Sonntag noch einen Blumenstrauß kaufen. Einige Rostocker Läden öffnen an diesem Tag extra für Kurzentschlossene. Ein Überblick.