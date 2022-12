Logo NEO Bei zahlreichen Partys in Rostock kannst Du ins Neue Jahr feiern. Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Silvesterpartys 2022/2023 Hier kannst Du in Rostock ins Neue Jahr feiern Von Anne Luttermann | 27.12.2022, 13:26 Uhr

Noch keine Idee, was Du an Silvester unternehmen möchtest? Hier findest Du Partylocations in der Hansestadt für den 31. Dezember: