An einem Studentenwohnheim in der Südstadt wurde 2017 für provisionsfreie Wohnungen geworben. Für Ausländer oder Migranten war es damals noch komplizierter, in Rostock eine Wohnung zu finden als für Deutsche.

Foto: picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down