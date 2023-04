Obdachlose bei der Essensausgabe der Obdachlosenhilfe Rostock: Wie viele Menschen in der Hansestadt genau auf der Straße leben, ist unklar. Experten gehen von zirka 500 aus. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Housing-First-Projekt So will Rostock die Obdachlosen von der Straße holen Von Jens Griesbach | 13.04.2023, 15:15 Uhr

Housing First heißt die Zauberformel, mit der die Obdachlosigkeit in Rostock drastisch gesenkt werden soll. So wollen es Linke, Grüne und SPD. Was Streetworker von dem Ansatz halten.