Foto: Georg Scharnweber Kaufland, Ikea und H&M Hunderte Mitarbeiter aus dem Einzelhandel streiken in Rostock Von Anne Luttermann | 21.07.2023, 14:03 Uhr

Mehr Lohn fordern Mitarbeiter des Einzelhandels in MV. Versammlungsort des Streiks ist die Filiale des Möbelhauses Ikea in Rostock-Schutow. Dort können Kunden am Freitag, 21. Juli, nur eingeschränkt einkaufen.