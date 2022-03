Mit dem Aufkommen der Omikron-Variante grassiert das Coronavirus in Deutschland wie noch nie zuvor. In Rostock ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen auf 100.000 Einwohner bereits auf einen Wert von mehr als 3000 gestiegen. Es verwundert deshalb nicht, dass auch zahlreiche Schüler und Lehrkräfte in Rostock von einer Infektion betroffen sind und dementsprechend ausfallen.

Derzeit sind sogar nicht nur einzelne Einrichtungen in Rostock, sondern alle staatlichen Schulen in der gesamten Hansestadt von Corona-Fällen betroffen, sagt Silke Schrade, Leiterin des staatlichen Schulamtes in Rostock.

Von insgesamt 15.104 Schülern seien momentan 338, also rund zwei Prozent, mit dem Coronavirus infiziert und stünden dementsprechend unter Quarantäne. Ähnlich gestaltet sich die Situation derzeit bei den Rostocker Lehrkräften an staatlichen Schulen. Laut Schrader befänden sich momentan 30 von insgesamt 1469 Lehrern in Quarantäne, also ebenfalls rund zwei Prozent.