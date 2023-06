IHK zu Rostock-Präsident machte beim Jahresempfang deutlich, mit welchen Herausforderungen sich die Wirtschaft aktuell konfrontiert sieht. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Jahresempfang in der Stadthalle Wie die IHK zu Rostock gemeinsam mit dem Land die Wirtschaft in MV stärken will Von Antje Kindler | 28.06.2023, 18:25 Uhr

Mit welchen Herausforderungen sich die Wirtschaft nach Corona und Ukraine-Krieg aktuell konfrontiert sieht, war Thema beim Jahresempfang der IHK zu Rostock am Mittwoch in der Hansestadt. Das Motto: „Auf zu neuen Ufern“. Was von der Politik gefordert wird.