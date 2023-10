Angehörige legen Kerzen und Gestecke ab Westmole verkommt zur illegalen Trauerstätte - Warnemünder sind genervt Von Maria Pistor | 13.10.2023, 16:48 Uhr Die Warnemünder wollen nicht, dass die Westmole zu einem illegalen Begräbnisort verkommt: Das sagen Reeder Rainer Möller (rechts) und der Warnemünder Klaus Sense stellvertretend für viele Warnemünder. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Der Protest in Warnemünde wächst: Viele Einheimische wollen nicht, dass die Westmole zu einer illegalen Trauerstätte wird. Etliche Angehörige der von auf See bestatteten Menschen nutzen die Steine für Botschaften an die Verstorbenen.