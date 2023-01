Am Sonnabend, 28. Januar, entfällt das öffentliche Schwimmen in der 25-Meter-Halle im Rostocker Schwimmbad komplett. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Schwimmhalle in Rostock Im Neptun fällt das öffentliche Schwimmen am Sonnabend aus Von Jens Griesbach | 26.01.2023, 07:19 Uhr

Die Rostocker Stadtverwaltung kündigt abweichende Schwimmzeiten am Wochenende im größten Hallenschwimmbad der Hansestadt an. Was Besucher beachten müssen.