Präsentiert seine Kajaks immer auf der Doppelmesse Boot, Angeln, Wassersport sowie Camping und Caravaning in der Hanse Messe Rostock: Axel Lange vom Paddelcenter Rostock. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Hanse Messe Rostock In Rostock zu den neuesten Trends im Wassersport und Outdoor-Bereich Von Jens Griesbach | 18.03.2023, 12:38 Uhr

Für Outdoor-Fans ist die Doppelmesse Boot, Angeln, Wassersport sowie Camping & Caravaning Rostock in der Hanse Messe ein Muss. Was die Aussteller aus ganz Deutschland an diesem Wochenende alles präsentieren.