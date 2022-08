Ellen Schaller tritt in der Kleinen Komödie im Ostseebad auf. FOTO: Stephan Boehlig up-down up-down Warnemünde Gastspiele mit Dorit Gäbler und Ellen Schaller in der Kleinen Komödie Von Maria Pistor | 24.08.2022, 17:35 Uhr

In der Spielstätte in der Rostocker Straße 8 in Warnemünde stehen in dieser Woche vier Vorstellungen auf dem Programm. Unter anderem gastieren die Schauspielerinnen Ellen Schaller und Dorit Gäbler im Ostseebad.