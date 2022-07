In der Schillingallee im Rostocker Hansaviertel starten in den kommenden Wochen die Bauarbeiten. FOTO: Aline Farbacher up-down up-down Mehr Platz für Fußgänger Für Sanierung der Schillingallee in Rostock müssen Parkplätze weichen Von Aline Farbacher | 20.07.2022, 16:44 Uhr

In wenigen Wochen sollen die Arbeiten in der Straße im Hansaviertel starten. In mehreren Bauabschnitten wird die Fahrbahn verkleinert. Die dort wachsenden Bäume sollen jedoch verschont bleiben.