Kim Nora David, Inhaberin von David Touristik, eröffnet in der Mühlenstraße 12 am Freitag einen Fahrradverleih - für die Gäste ihrer Ferienwohnungen und für alle, die ein Rad ausleihen wollen. Foto: Maria Pistor
Warnemünde David Touristik erweitert sich – Hygge-Radverleih eröffnet am Freitag Von Maria Pistor | 01.03.2023, 16:26 Uhr

In der Warnemünder Mühlenstraße 12 ist nach dem Auszug der Organisation Unihelp wieder ein nächster Mieter eingezogen. Kim Nora David erweitert ihr Unternehmen David Touristik an dieser Adresse und verrät, was sie dort vor hat.