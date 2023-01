Hier entstehen neue Seniorenwohnungen direkt neben einem Kindergarten. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Wohngebiet Alte Molkerei in Rostock In Brinckmansdorf entstehen neue Wohnungen für Senioren Von Carolin Beyer | 18.01.2023, 17:41 Uhr

Direkt an der Neubrandenburger Straße in Rostock entstand in den vergangenen Jahren ein neues Wohngebiet. Die letzten Wohnungen sind nun für ein ganz spezielles Publikum gedacht.