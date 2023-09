Drei Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht zum vergangenen Sonntag in einen Verkaufsstand in Rostock eingebrochen zu sein, informiert Dörte Lembke von der Polizeiinspektion Rostock.

Beamte des Polizeireviers Dierkow stellten die tatverdächtigen Mädchen gegen 0.30 Uhr in der Alt Bartelsdorfer Straße. Dort sollen sie versucht haben, gewaltsam in den Verkaufsstand einzudringen. Die Beamten sicherten Spuren, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die drei Mädchen wurden anschließend ihren Eltern übergeben.