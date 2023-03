Tödlicher Unfall mit Lastwagen Foto: Jonas Walzberg up-down up-down Rostock Geldstrafe gezahlt statt Haft anzutreten Von Frank Liebetanz | 06.03.2023, 12:32 Uhr

Einen Haftbefehl am Überseehafen haben Bundespolizeibeamte am Überseehafen vollstreckt. Der Mann durfte am Ende weiterfahren.