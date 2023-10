Der Mühlendamm in Rostock wird für zwei Sonntage voll gesperrt. Der Grund ist eine Bauwerksprüfung, die turnusmäßig an der Wehranlage jeweils an einem Tag im Oktober und November stattfindet, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Ostsee am Dienstag, 17. Oktober, mit.

„Dafür wird am 22. Oktober und 5. November der Mühlendamm jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr voll gesperrt“, heißt es in der Mitteilung. Die Umleitung wird über den Verbindungsweg, die Rövershäger Chaussee und die Warnowstraße eingerichtet.

Zwei Buslinien in Rostock sind betroffen

Aber nicht nur Autofahrer müssen sich auf die Einschränkungen einstellen. Auch Fahrgäste der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) sind betroffen, denn zwei Buslinien werden umgeleitet, teilte RSAG-Sprecherin Beate Langner mit.

An beiden Sonntagen, „jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, werden die Buslinien 22 und 23 zwischen den Haltestellen Steintor/ IHK und Tessiner Straße in beiden Richtungen umgeleitet“, so Langner. Die Haltestelle Weißes Kreuz wird in beiden Richtungen verlegt. Die Ersatzhaltestellen befinden sich im Verbindungsweg, kurz vor der Einfahrt zum Riekdahler Weg. Die Haltestellen Am Bagehl und Flussbad entfallen in beiden Richtungen ersatzlos. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Ausschilderung vor Ort zu achten.

Maßnahmen aus 2020 werden überprüft

Ein Teleskopkran wird an diesen Tagen unter Mitwirkung der Tauchergruppe des WSA Ostsee die Revisionsverschlüsse, so genannte Sperrtore, setzen beziehungsweise wieder ziehen. Während der Revision werden die Korrosionsschutzmaßnahmen aus dem Jahr 2020 überprüft, eine Risskontrolle durchgeführt und gegebenenfalls notwendige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

„Diese Arbeiten sind notwendig, um die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten“, so Stefan Grammann, Amtsleiter des WSA Ostsee.