Während in Warnemünde die ersten Strandkörbe aufgestellt werden, stellten in den nördlichen Ortsbeiräten Rostock Behördenvertreter die Vorhaben für die Sommersaison 2022 vor. FOTO: dpa/Bernd Wüstneck DJ Sven Väth gibt Konzert Behörden stellen Pläne für die Sommersaison in Warnemünde vor Von Maria Pistor | 18.04.2022, 15:40 Uhr

Vor dem Start jeder Saison in Warnemünde und den anderen Rostocker Ostseebädern gibt es einen Schulterschluss zwischen Behörden und Tourismuszentrale. Bei den Besprechungen in den Ortsbeiräten ging es auch um die Strandvogt-Stelle und die geplanten Veranstaltung in diesem Jahr. Auch ein Konzert mit einem weltbekannten DJ ist geplant.