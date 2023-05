Zum Buddelalarm ruft die Tourismuszentrale am 6. Mai am Strandaufgang 4 und 5 auf. Ab 13 Uhr werden die Plätze vergeben, um die man sich vorher bewerben muss. Foto: TMV Timo Roth up-down up-down Buddelalarm am Strand In Warnemünde wird die schönste Sandburg gesucht Von Maria Pistor | 02.05.2023, 13:55 Uhr

In dieser Woche kann man sich zwei Termine in Warnemünde vormerken: Der Sandburgenwettbewerb findet am Sonnabend, 6. Mai, statt. Außerdem gibt es vom 4. bis 6. Mai einen Töpfermarkt am Kirchenplatz.