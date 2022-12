Die Rostocker Künstlerin Ina Wilken zeichnet die tierischen Lieblinge ihrer Kunden. Im kommenden Jahr plant sie, in ihrem Haus in der Paulstraße ein Atelier zu eröffnen. Foto: Maria Pistor up-down up-down Bis hin zu XXL-Fassadenbildern An der Staffelei haucht Rostockerin Tieren mit Pinsel und Farbe Leben ein Von Maria Pistor | 02.12.2022, 13:46 Uhr

Der überlebensgroße Eisbär am Giebel eines Hauses in der Südstadt ist nur eines von mehreren Wandbildern im XXL-Format in Rostock. Geschaffen wurden diese von Ina Wilken. Jetzt will sich die Malerin auf kleinere Bilder konzentrieren. Sie verrät ihre Pläne.