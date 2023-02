Die Kunden scheinen sich bei ihren Einkäufe bei den Edeka-Märkten in Rostock nicht groß einzuschränken. Symbolfoto: Louis Young up-down up-down Edeka, Aldi und Co. Inflation im Supermarkt: Worauf Rostocker nun beim Einkauf setzen Von Carolin Beyer | 03.02.2023, 14:07 Uhr

Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten gestiegen. Wie Rostocker darauf reagieren und was nun vermehrt in den Einkaufskörben landet, verrät der Leiter des größten Edeka-Marktes Norddeutschlands im Warnowpark in Rostock.