Die 1. Etage in der Doberaner Straße 110/111 in Rostocks Kröpeliner-Tor-Vorstadt wird zur ersten IU Internationalen Hochschule in MV umgebaut. Foto: Jens Griesbach IU Internationale Hochschule Standort für neue private Hochschule in Rostock steht fest Von Jens Griesbach | 09.05.2023, 14:16 Uhr

Die Standortsuche in der Hansestadt für die erste IU Internationale Hochschule in MV war von Erfolg gekrönt. In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt soll am 1. Oktober der Studienbetrieb starten – ein durchaus ambitioniertes Vorhaben.