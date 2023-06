Musiker Christian Jack Hänsel (Mitte), Walter-Richard Brockmann(r.) und Olaf Schultz von Jackbeat transportieren Musik der 60er-Jahre ihrer Idole ins Hier und Jetzt. Das Konzert ist am Sonntag im Kurhausgarten. Foto: Jackbeat up-down up-down Das ist los in Warnemünde Rostocker Musiker lassen bei Konzert die 60er-Jahre wieder aufleben Von Maria Pistor | 15.06.2023, 18:06 Uhr

Am Wochenende 17. und 18. Juni wird in Warnemünde kulturell wieder einiges geboten. Das Angebot reicht von klassischen bis hin zu rockigen Konzerten. Auch ein Gastspiel in der Kleinen Komödie steht auf dem Programm.