Nachfolger für Claus Ruhe Madsen Corona-Kritiker Jens Kaufmann will bei OB-Wahl in Rostock kandidieren Von Aline Farbacher | 24.08.2022, 18:52 Uhr

Der als Anmelder zahlreicher Corona-Demonstrationen in Rostock bekannte 56-Jährige verkündete in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch, als Kandidat an der Wahl zum Oberbürgermeister Rostocks teilnehmen zu wollen.