Straßenkunstfestival in Rostock Jhonny Mentero aus Spanien unterhält mit Schlappseil und Comedy Von Caroline Bothe | 16.07.2022, 10:00 Uhr

In der Woche vom 11. bis zum 15. Juli verwandelten verschiedene Künstler den Universitätsplatz in der Kröpeliner Straße beim Rostocker Straßenkunstfestival in ihre Bühne. Auch Jhonny Mentero hatte ein Seil, diverse Gags und viel Akrobatik im Gepäck, um die Rostocker zu unterhalten.