Werk des Künstlers Malte Brekenfeld FOTO: M. Brekenfeld Goldwerk Galerie Rostock mit Jubiläumsausstellung „Viel Lärm um nichts“ im Klosterhof mit Malerei und Grafik Von Holger Kankel | 05.05.2022, 12:19 Uhr

Die GOLDWERK GALERIE in Rostock zeigt zu ihrem zweijährigen Jubiläum ab dem 8. Mai 2022 eine neue Ausstellung mit dem Titel „Viel Lärm um nichts / much ado about nothing“ und präsentiert zeitgenössische Positionen der Kunst – unter anderem mit Malerei und Grafik von Mohammad Ariyaei, Marloes Bomers, Malte Brekenfeld, Ausrine Kuze, Moritz Jason Wippermann und Jens Wisotzky sowie weiteren Künstlern der Galerie.