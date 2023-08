Ermittlungen Jugendliche randalieren am S-Bahnhof Rostock-Lichtenhagen Von dpa | 28.08.2023, 16:18 Uhr Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mehrere Jugendliche haben am S-Bahnhof Lichtenhagen in Rostock randaliert - acht Glasscheiben seien dabei zu Bruch gegangen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.