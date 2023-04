Goldschmiedin Julia Kintrup ist mit etwas Wehmut, aber auch Vorfreude aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in die Warnemünder Alexandrinenstraße 52 gezogen. Foto: Maria Pistor up-down up-down Geschäftseröffnung Julia Kintrup siedelt sich mit ihrem Geschäft Goldfrische in Warnemünde an Von Maria Pistor | 03.04.2023, 17:30 Uhr

Die Rostocker Goldschmiedin und Diplom-Designerin will ihren Lebenstraum mit dem neuen Laden um ein weiteres Kapitel fortschreiben. Nach 22 Jahren Kröpeliner-Tor-Vorstadt siedelt sie sich in Warnemünde an. Wo sie zu finden ist und wann geöffnet wird.