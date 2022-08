Zwischen den Hausnummern 10 und 30 finden ab 15. August in der Ulmenstraße in Rostock Vermessungen statt. FOTO: Aline Farbacher up-down up-down Baustellen in Rostock Bohrungen in der Ulmenstraße sorgen für Verkehrsbehinderungen Von Aline Farbacher | 14.08.2022, 15:07 Uhr

Auch in der Langen Straße, am Warnowufer und in der Tessiner Straße wird es wegen Bauarbeiten eng für Autofahrer. An mehreren Stellen müssen zudem Radler einen Umweg fahren.