Kaspar Gross ist zusammen mit Arne Lifson Veranstalter der Rostocker Straßenkultur und tritt auch selbst als Künstler auf dem Uniplatz auf. FOTO: Caroline Bothe up-down up-down Straßenkunstfestival Kaspar Gross bringt Miniatur-Rad sowie Varieté- und Zirkuskunst nach Rostock Von Caroline Bothe | 13.07.2022, 17:07 Uhr

In der Woche vom 11. bis zum 15. Juli verwandeln verschiedene Künstler den Universitätsplatz in der Kröpeliner Straße beim Rostocker Straßenkunstfestival in ihre Bühne. Mit dabei ist auch Jongleur Kaspar Gross und sein Fahrrad - das kleinste der Welt.