Wegen Arbeiten an der Leitung Kein Straßenbahnverkehr in Rostock zwischen Reutershagen und Evershagen Von Milad Khoshdel | 15.10.2023, 13:07 Uhr Weil Arbeiten an der Leitung durchgeführt werden müssen, fahren die Straßenbahnlinien 1 und 5 ab Montag nicht. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Symbolfoto: Georg Scharnweber up-down up-down

Zwischen dem 16. und 20. Oktober wird jeweils in den Abendstunden an den Leitungen der Straßenbahnen in Rostock gearbeitet. Deswegen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, dieser hält aber nicht überall. Welche Linien betroffen sind.