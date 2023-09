Im IGA-Park in Rostock-Schmarl wird am 22. und 23. September jeweils ein Konzert für die ganze Familie veranstaltet. Am Freitag, 22. September, findet das Taschenlampenkonzert 2023 mit der Band Rumpelstil statt. Und am 23. September ist die Kinderliederproduzentin Simone Sommerland im IGA-Park und veranstaltet ein Mitmach-Konzert für Kinder.

Die Bühne im IGA-Park am 22. September betritt die Band Rumpelstil und sorgt ab 18 Uhr für Unterhaltung. Die vier Musiker aus Berlin sind seit 2003 bundesweit mit ihrem Taschenlampenkonzert auf Tour und begeistern Kinder und Erwachsene. Der Höhepunkt ihres Auftritts beginnt, sobald die Sonne untergegangen ist. Denn die Besucher des Konzerts werden gebeten, Taschenlampen, Leuchtstäbe oder irgendetwas Blinkendes mit zum Konzert zu bringen. Damit die vier Künstler gemeinsam mit den Zuschauern eine Choreografie mit den mitgebrachten Lichtern durchführen können.

Kinder-Konzert mit Simone Sommerland

Am 23. September besucht Simone Sommerland den IGA-Park in Rostock und veranstaltet um 15 Uhr ihr Konzert für Kinder. Die Musikerin produziert seit etwa 2010 Kinderlieder und hat bisher 23 Alben voller Lieder für Kinder produziert. Bei dem Kinder-Mitmach-Konzert am Sonnabend im IGA-Park werden ihre Kita-Hits vorgespielt und sollen zum Tanzen und Mitsingen animieren.

Das gesamte Konzert ist kindergerecht in der Ausstattung, Lautstärke und Beleuchtung gestaltet und hat eine Dauer von etwa 70 Minuten. Das Bühnenprogramm beginnt um 16 Uhr und im Anschluss besteht noch die Möglichkeit, mit der Künstlerin ein Foto zu machen, mit ihr zu sprechen oder ein Autogramm zu bekommen.