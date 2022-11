Mit dem Ersatzneubau für die inklusive Kita Gänseblümchen in der Schweriner Straße in Reutershagen können mehr Kinder betreut werden. Foto: Architekturbüro matrix up-down up-down Rostock Integrative Kita Gänseblümchen soll im Sommer 2023 eröffnen Von Anne Luttermann | 07.11.2022, 14:18 Uhr

Viermal so viele Kinder können ab Sommer 2023 in der Einrichtung in Rostock betreut werden. Am Montag wurde für den Neubau in Reutershagen Richtfest gefeiert.