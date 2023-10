Bei den Warnemünder Kleingärtnern kochen die Emotionen hoch. Der Grund ist das noch nicht beschlossene Kleingartenentwicklungskonzept Grüne Welle der Hansestadt Rostock, das unter anderem die Anzahl von Geschosswohnungen und Kleingärten ins Verhältnis setzt. Weil es in Warnemünde deutlich weniger Geschossbau gibt, fürchten die Warnemünder Kleingärtner um ihre Anlagen.

Rostock erklärt Kleingärtnern Konzept und macht ihnen damit Angst

„Dabei ist unsere Anlage Am Moor durchmischt mit Bewirtschaftern aus Geschossbauten, die oft über ein geringes Einkommen verfügen“, sagt Kleingärtnerin Manuela Sens. Sie hat 520 Unterschriften gegen das Konzept gesammelt, die Anlagenvorsitzender Axel Hinz dem Ortsbeirat Warnemünde auf der Sitzung des Gremiums am Dienstag, 10. Oktober, überreicht hat. Manche Formulierungen würden die Gefahr bergen, dass Kleingärten überplant werden könnten, wenn das vorgeschriebene Verhältnis von einem Garten zu neun Geschosswohnungen nicht erreicht ist, sorgen sich die Kleingärtner.

Gerrit Plunkte aus dem städtischen Grünamt konnte mit seinen Ausführungen zum Konzept Grüne Welle die Bedenken und Sorgen der Kleingärtner nicht nehmen. Im Gegenteil. Weil Rostock laut Pluntke wächst und dadurch viele Flächen für Gewerbe und Wohnungsbau benötigt werden, rücken bei der potenziellen Suche nach Bauflächen auch immer wieder Kleingärten in den Fokus, deren Flächen für den Wohnungsbau nutzbar gemacht werden könnten. Und das beängstigt die Kleingärtner.

Axel Hinz fordert Zusage für Erhalt der Kleingärten in Warnemünde

Kleingärtner Axel Hinz fand deutliche Worte. „Die Ausweisung von Erhaltungsstufen in der jetzigen Form und Auslegung lehnen wir ab, die angeführten Kriterien sind umstritten.“ Er findet es verwunderlich, dass die Anlagen Am Moor und Fischerinsel der Erhaltungsstufe 2 und die benachbarten Anlagen An der Laak und Am Schleusenberg der Erhaltungsstufe 3 zugeordnet sind.

Hinz weist darauf hin, dass mit dem Konzept die Weichen für die nächsten 15 bis 20 Jahre gestellt werden. Axel Hinz fordert vom Grünamt verbindlich, die Kleingärten zu erhalten, wie es das erklärte Ziel des Konzeptes ist.

Sybille Bachmann: Grünamt sollte nicht Abbau von Kleingärten vorantreiben

Sybille Bachmann, Fraktionsvorsitzende des Rostocker Bundes in der Bürgerschaft, war auch zur Sitzung des Ortsbeirates gekommen. „Das Konzept verbindet zwei Elemente, es geht um die Entwicklung von bestehenden Anlagen und Festlegungen bei Inanspruchnahme von Gärten, das heißt es ist ein Entwicklungs- und Abbaukonzept“, sagte sie. In Bachmanns Augen sollte es nicht Aufgabe eines Grünamtes sein, Abbau von Kleingärten voranzutreiben.

Sie wies darauf hin: „Das Konzept ist nicht erforderlich, denn die Inanspruchnahme von Gärten bei Bedarf ist durch das Bundeskleingartengesetz geregelt, jetzt kann mit diesem Konzept gezielt überplant werden, ohne dass eine echte Abwägung stattgefunden hat.“ Sie betonte, dass der Änderungsantrag eines einzelnen Mitgliedes der Bürgerschaft zur Neudefinierung der Erhaltungsstufen sympathisch ist, aber nur den Abbau von Gärten regelt.

„Das Konzept enthält Punkte, die handwerklich überarbeitet werden müssen“, sagte Alexander Prechtel, Mitglied im Bauausschuss des Ortsbeirates. Sich darauf zu verlassen, dass die Bürgerschaft das erkennt, da ist er skeptisch. Deshalb riet er ab, das Konzept in der Sitzung „durchzupeitschen.“

Eine Abstimmung über die zum Kleingartenkonzept zugehörigen Beschlussvorlage und diversen Änderungsanträge vertagte der Warnemünder Ortsbeirat auf die kommende Sitzung. Die finale Entscheidung liegt allerdings bei den Mitgliedern der Rostocker Bürgerschaft, die voraussichtlich im November über die Beschlussvorlage zum Kleingartenkonzept abstimmen.