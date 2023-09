Wetten, dass es mindestens 100 Besucher beim Klima-Aktionstag gibt, die ein Deutschlandticket oder ein Klima-Aktionsticket haben? So lautet die Stadtwette des Verkehrsverbunds Warnow (VVW) beim diesjährigen Klima-Aktionstag, der am Sonntag, 17. September, von 12 bis 17 Uhr in der Langen Straße unter dem Motto „Vielfältig mobil –im ganzen Land“ stattfindet.

Klimawandel und Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und auch was jeder Einzelne dafür tun kann, das sind die Themen, über die vor allem die Stadt Rostock informieren will. „Am Stand des Amtes für Umwelt- und Klimaschutz kann am Glücksrad das eigene Wissen getestet werden“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Fahrräder werden versteigert

Die Mitveranstalter Deutsche Bahn, der VVW, die Stadtwerke Rostock, Nordwasser und die Rostocker Straßenbahn AG locken mit Infoständen sowie Angeboten zum Spielen, Mitmachen und Gewinnen. Neben Livemusik von Luna Soul, Puppentheater und der Versteigerung von Fundfahrrädern durch die Deutsche Bahn bietet das Bühnenprogramm viele Informationen zum Umwelt- und Klimaschutz.

„Der Klima-Aktionstag ist mit seinem bunten Programm jedes Jahr eine tolle Veranstaltung für Jung und Alt. Gleichzeitig möchten wir mit ihm ein wichtiges Zeichen für mehr Klimaschutz in unserer Stadt setzen“, so die Schirmherrin Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne).

Traditionelle Stadtwette darf nicht fehlen

Der VVW wettet, dass mindestens 100 Besucher der Veranstaltung ein Klima-Aktionsticket oder ein Deutschlandticket besitzen. Um in den Los-Topf für die attraktiven Gewinne zu gelangen, muss das Ticket am Stand des VVW vorgezeigt werden. Die Auswertung der Wette und die Verlosung der Gewinne finden um 16.30 Uhr auf der Bühne statt. Eine Zoo-Familienkarte, Fahrkarten für den Molli oder VIP-Tickets für ein Heimspiel von Empor Rostock gehören zu den möglichen Gewinnen.

Das kostenfreie Klima-Aktionsticket kann übrigens als Tagesticket für den Veranstaltungstag in den Apps der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbunds Warnow gebucht werden und gilt im ganzen VVW-Bereich. „Wir möchten den Besucherinnen und Besuchern des Klima-Aktionstags eine umweltfreundliche Anreisemöglichkeit bieten und gleichzeitig Anreize schaffen“, erklärt die Managerin des Verkehrsprojektes MIRROR vom Verkehrsverbund Warnow, Maxi Bergel.