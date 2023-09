Menschen, die sich an die Straße kleben und den Verkehr blockieren, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen – Bilder von den Aktionen der Aktivisten der Letzten Generation in Städten wie München, Hamburg oder Berlin sorgen für großen Medienrummel. Nun wurde auch in Rostock geklebt. Am Mittwoch und Donnerstag, 30. und 31. August, zogen die Aktivisten bei einem Protestmarsch durch die Stadt und legten anderen Tags um 7.30 Uhr den Berufsverkehr in der August-Bebel-Straße lahm.

Mit ihren Aktionen wollten sie zum einen gegen eine Politik demonstrieren, „die den Menschen heute und in der Zukunft die Lebensgrundlage raubt“, so die Mitglieder der Letzten Generation, als auch ihre Forderungen für eine Rückkehr des 9-Euro-Tickets für alle, eine 100 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen und der Gründung eines Gesellschaftsrats zum Ende der fossilen Brennstoffe bis 2030 Ausdruck verleihen.

Was halten Sie von den Aktionen der Aktivisten der Letzten Generation? Gehen sie zu weit? Oder vielleicht auch noch nicht weit genug angesichts der Klimakrise? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.