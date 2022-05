Blick in den aktuell modernsten Hybrid-Operationssaal in MV, der am Montag im Rostocker Südstadtklinikum eingeweiht wurde: Oberarzt Torsten Kleber (v.l.), Krankenschwester Jeannette König, Oberarzt Bernd Kortmann und Krankenschwester Nicole Krokowski stellen die Möglichkeiten vor. FOTO: Bernd Wüstneck Erster Neubau eröffnet Rostocker Südstadtklinik investiert in die Zukunft Von Jens Griesbach | 23.05.2022, 17:23 Uhr

Acht Monate nach dem ersten Spatenstich hat das Rostocker Südstadtklinikum am Montag den ersten Neubau in Betrieb genommen. Mit einem neuen Herzkatheterlabor und dem bis dato modernsten Hybrid-Operationssaal in MV wollen Stadt und Klinikleitung Maßstäbe in der Patientenversorgung setzen.