Kaum ist ein Buch zugeschlagen, wird das nächste aufgeklappt. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down Guten Morgen, Rostock Bücherliebe XXL Eine Kolumne von Caroline Bothe | 20.01.2023, 05:00 Uhr

In drei Sprachen, in Groß und Klein sowie so ziemlich in allen Farben stapeln sich die Bücher bei NNN-Redakteurin Caroline Bothe. Und der Stapel wächst bei ungebrochener Leseliebe munter weiter.