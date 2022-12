Die plattdeutsche Sprache ist unglaublich interessant und schön. Symbolfoto: dpa/Carmen Jaspersen up-down up-down Guten Morgen, Rostock Platt snacken is nich licht, aver schöön Eine Kolumne von Milad Khoshdel | 09.12.2022, 05:00 Uhr

Durch einen Termin in Warnemünde kam NNN-Volontär Milad Khoshdel wieder in Berührung mit der plattdeutschen Sprache – und musste daran denken, wie schön es doch wäre, Plattdüütsch to könen.